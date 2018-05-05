رائد الحواري - الضحية والجلاد في رواية -الموتى لا ينتحرون- سامح خضر

2018/05/05 | 23:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #رائد_الحواري الضحية والجلاد في رواية"الموتى لا ينتحرون"سامح خضرلقد أصبح موضوع الجنس يأخذ مكانته في الرواية العربية، فرغم البداية المتواضعة التي بدأتها الرواية العربية إلا أنها أصبح تتحدث عن الجنس بكل حرية، متجاهلة كل المحظورات والمحرمات التي أقامها النظام السياسي والاجتماعي والديني في المنطقة العربية، حتى أننا نجد العديد من اسماء الروايات متعلق به، في هذه الرواية سنجد علاقة الجنس المحرم، الجنس ا......

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