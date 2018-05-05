بالوثيقة..توجيه بمنع المرشحين من زيارة المواقع العسكرية

2018/05/05 | 23:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وجّه رئيس مجلس الوزراء ، القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي، بمنع المرشحين للانتخابات من زيارة المواقع العسكرية والأمنية وإبعادها عن التنافس الانتخابي.

ونشرت قيادة شرطة محافظة بابل على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي {الفيسبوك} وثيقة صادرة عن وزارة الداخلية تضمنت بان” العبادي وجّه بمنع المرشحين من زيارة المواقع العسكرية والأمنية، وإبعادها عن التنافس الانتخابي لضرورات أمنية، وعدم إشغال القوات الأمنية عن مهامها”.انتهى

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