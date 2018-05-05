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مجهولون يطلقون النار علی محل لبیع الموبایلات في السليمانية
2018/05/05 | 23:24
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- السليمانية/ الغد برس:افاد مصدر امني، اليوم السبت، بان مسلحين مجهولين قاموا باطلاق نار على محل لبيع الموبايلات في سرجنار.واخبر المصدر، "الغد برس" ان "مسلحين مجهولین اطلقوا وابلا من الرصاص، حيث كانوا يستقلون سیارة مسرعة من نوع (نیسان سني) علی محل لبیع الموبایلات في حي كاني كوردة التابعة لمنطقة سرجنار".

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واضاف انه "لم یسفر الحادث عن اي ضحایا، ولكنه ادی الی تهشيم زجاج الواجه الخارجیة للمحل".واشار الى انه "بعد دقائق وصلت شرطة النجدة الی مكان الحادث وفتحوا تحقيقا لمعرفة ملابساته والجهة المنفذة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجهولون يطلقون النار علی محل لبیع الموبایلات في السليمانية ) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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