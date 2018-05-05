بالفيديو..سيول دهوك تثير رعب المواطنين

2018/05/05 | 23:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} شهدت محافظة دهوك شمال العراق مساء اليوم السبت، سيول جارفة اثارت الرعب بين صفوف المواطنين.وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطف فديوي يظهر سرعة السيول وايقاف حركة السيارات التي بدات تنحدر تدريجيا مع السيول.

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