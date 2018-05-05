2018/05/05 | 23:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الامن

السبت 5 مايو 2018 | 11:12 مساءً

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الحشد يفشل محاولة تسلل لـ"داعش" على الحدود العراقية السورية

بغداد/..



تمكنت قوات الحشد الشعبي، السبت، من افشال محاولة تسلل لتنظيم "داعش" على الحدود العراقية السورية.



وذكر بيان لاعلام الحشد الشعبي تلقته "عين العراق نيوز"، ان "اللواء 29 في الحشد أفشل عملية تسلل لعناصر داعش في معبر تل صفوك الحدودي مع سوريا".



وأضاف البيان أن "عناصر داعش حاولوا استغلال سوء الاوضاع المناخية وهطول الامطار في المنطقة".



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