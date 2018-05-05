مفوضية الانتخابات: النتائج ستعلن في غضون دقيقتين

2018/05/05 | 23:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت المفوضية العليا للانتخابات، ان الاجهزة الالكترونية المستخدمة في الانتخابات المقبلة ستظهر نتائج التصويت في جميع المحطات بعد دقيقتين فقط من غلق الصناديق.

وقالت المفوضية في تصريح صحفي ان " بعد دقيقتين فقط من غلق صناديق الاقتراع ستظهر نتائج التصويت وذلك بسبب استخدام الاجهزة الالكترونية في عملية الاقتراع.

واضافت المفوضية إن أجهزة التحقق والفرز الالكتروني اثبتت نجاحها بنسبة 100 % بعد اجراء محاكاة لألفي محطة انتخابية في عموم البلد".

واوضحت ان بإمكان الكيانات السياسية معرفة نتائجها قبل اعلانها من قبل المفوضية من خلال جمع اصواتها المرسلة من قبل ممثليها في المراكز الانتخابية.

واشارت المفوضية الى انها "ستعلن النتائج الاولية بعد 24 ساعة من اجراء الانتخابات والنتائج النهائية بعد حسم الطعون والشكاوى المقدمة من قبل القوائم الانتخابية".



انتهى/ ع

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