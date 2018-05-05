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نيجيرفان البارزاني والسفير البريطاني يبحثان خطوات ما بعد الانتخابات العراقية
2018/05/05 | 23:25
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- تشكيل الحكومة

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