الأحد 6 أيار 2018 م (20 شعبان 1439 هـ)
English | كوردى


احباط عملية تسلل لعناصر
2018/05/05 | 23:30
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- اعلنت قوات الحشد الشعبي اليوم السبت، احباط عملية تسلل لتنظيم "داعش" الارهابي على الحدود العراقية السورية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (احباط عملية تسلل لعناصر "داعش" على الحدود العراقية السورية) نشر أولاً على موقع (خندان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (احباط عملية تسلل لعناصر "داعش" على الحدود العراقية السورية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (خندان).


كامل التفاصيل في: خندان ✓


اخبار متفاعلة

l,s,um hguvhr
آخر الاخبار
⋙ بعد ان كانت 5 ملايين .. مصرف الرشيد يعلن عن زيادة بسلف الزواج للموظفين
⋙ العثور على عائلة كاملة مقتولة داخل منزلها وسط بغداد
⋙ الاعلام الامني يعلن العثور على وكر لداعش في صلاح الدين
⋙ انجاز الاستعدادات اللوجستية للانتخابات التشريعية اللبنانية
⋙ تعادل سلبي بين نجوم العراق والنجف السابقين
بالفيديو والصور
⋙ بالفيديو..سيول دهوك تثير رعب المواطنين
⋙ بالفيديو.. رمية تماس خرافية وهدف رائع في مباراة نسائية
⋙ بالصور..العثور على مخبئ للعبوات والصواريخ في بيجي
الأكثر شيوعا