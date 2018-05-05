احباط عملية تسلل لعناصر

2018/05/05 | 23:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت قوات الحشد الشعبي اليوم السبت، احباط عملية تسلل لتنظيم "داعش" الارهابي على الحدود العراقية السورية.

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