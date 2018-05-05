الحشد الشعبي يحبط تسللاً لداعش الارهابي في تل صفوك الحدودي

2018/05/05 | 23:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداد

تمكنت قوات الحشد الشعبي، السبت، من احباط تسلل لداعش الارهابي عند معبر تل صفوك الحدودي مع سورية.

وقال الحشد في بيان تلقته /المعلومة/، ان “اللواء 29 في الحشد الشعبي أفشل عملية تسلل لعناصر داعش في معبر تل صفوك الحدودي مع سورية”.

واضاف ان “عناصر داعش الارهابي حاولوا استغلال سوء الاوضاع المناخية وهطول الامطار في المنطقة لغرض التسلل الى داخلها”.



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