إسرائيل عن الحرب مع إيران: نستعد لأي سيناريو

2018/05/05 | 23:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جدد وزير الدفاع الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، اليوم السبت، التأكيد على أن إسرائيل لن تسمح بوجود قوات إيرانية بالقرب من حدودها الشمالية مع سوريا.

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