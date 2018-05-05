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إسرائيل عن الحرب مع إيران: نستعد لأي سيناريو
2018/05/05 | 23:40
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- جدد وزير الدفاع الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، اليوم السبت، التأكيد على أن إسرائيل لن تسمح بوجود قوات إيرانية بالقرب من حدودها الشمالية مع سوريا.

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