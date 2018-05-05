2018/05/05 | 23:40
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- جدد وزير الدفاع الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، اليوم السبت، التأكيد على أن إسرائيل لن تسمح بوجود قوات إيرانية بالقرب من حدودها الشمالية مع سوريا.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إسرائيل عن الحرب مع إيران: نستعد لأي سيناريو) نشر أولاً على موقع (سبوتنيك) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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