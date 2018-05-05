قيادة العمليات المشتركة تنعى الشيخ المجاهد كريم الخاقاني

2018/05/05 | 23:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نعت قيادة العمليات المشتركة، السبت، الشيخ المجاهد كريم الخاقاني الذي وافاه الأجل اليوم اثر نوبة قلبية مفاجئة.

واليكم نص بيان العمليات المشاركة؛

"بفخر واعتزاز ننعى قائد محور شرق الانبار في عمليات الحشد الشعبي كريم الخاقاني الذي وافته المنية اليوم اثر مرض مفاجئ، بعد خدمة جليلة قدمها للوطن في الكثير من العمليات جنبا الى جنب مع اخوته في التشكيلات العسكرية المختلفة.

وإذ نعزي اهله ومحبيه برحيله، نكبر له روح التفاني والاخلاص والالتزام الذي عرف به، سيما خلال تواجده في ميدان المواجهة ضد زمر الارهاب وتأديته ادوار اخرى في مجالات انقاذ النازحين وتأمينهم.

كما نتوسم بزملائه مواصلة المسير على نهجه القويم وخدمته لبلاده، ونرفع اكفنا للعزيز القدير بان يسكنه فسيح جنانه".

قيادة العمليات المشتركة٥ أيار ٢٠١٨

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