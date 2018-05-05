ميركل تستنجد بالنساء من أجل

2018/05/05 | 23:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حثت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي، الذي تتزعمه، على اجتذاب المزيد من النساء إلى صفوفه، حتى لا يفقد مكانته كحزب كبير وواحد من أكبر حزبين شعبيين في ألمانيا.

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