الأحد 6 أيار 2018 م (20 شعبان 1439 هـ)
English | كوردى


ميركل تستنجد بالنساء من أجل
2018/05/05 | 23:48
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- حثت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي، الذي تتزعمه، على اجتذاب المزيد من النساء إلى صفوفه، حتى لا يفقد مكانته كحزب كبير وواحد من أكبر حزبين شعبيين في ألمانيا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ميركل تستنجد بالنساء من أجل "البقاء") نشر أولاً على موقع (سبوتنيك) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ميركل تستنجد بالنساء من أجل "البقاء") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سبوتنيك).


كامل التفاصيل في: سبوتنيك ✓


اخبار متفاعلة

l,s,um hguvhr
آخر الاخبار
⋙ بعد ان كانت 5 ملايين .. مصرف الرشيد يعلن عن زيادة بسلف الزواج للموظفين
⋙ العثور على عائلة كاملة مقتولة داخل منزلها وسط بغداد
⋙ الاعلام الامني يعلن العثور على وكر لداعش في صلاح الدين
⋙ انجاز الاستعدادات اللوجستية للانتخابات التشريعية اللبنانية
⋙ تعادل سلبي بين نجوم العراق والنجف السابقين
بالفيديو والصور
⋙ بالفيديو..سيول دهوك تثير رعب المواطنين
⋙ بالفيديو.. رمية تماس خرافية وهدف رائع في مباراة نسائية
⋙ بالصور..العثور على مخبئ للعبوات والصواريخ في بيجي
الأكثر شيوعا