الأحد 6 أيار 2018 م (20 شعبان 1439 هـ)
English | كوردى


التعادل السلبي ينهي لقاء نجوم العراق والنجف
2018/05/05 | 23:55
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

{النجف: الفرات نيوز} انتهى اللقاء الاحتفالي بين منتخب نجوم العراق و نجوم النجف بالتعادل من دون اهداف في المباراة التي جرت بينهما اليوم ضمن احتفالية افتتاح ملعب النجف الدولي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التعادل السلبي ينهي لقاء نجوم العراق والنجف) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التعادل السلبي ينهي لقاء نجوم العراق والنجف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).


كامل التفاصيل في: الفرات نيوز ✓


اخبار متفاعلة

l,s,um hguvhr
آخر الاخبار
⋙ بعد ان كانت 5 ملايين .. مصرف الرشيد يعلن عن زيادة بسلف الزواج للموظفين
⋙ العثور على عائلة كاملة مقتولة داخل منزلها وسط بغداد
⋙ الاعلام الامني يعلن العثور على وكر لداعش في صلاح الدين
⋙ انجاز الاستعدادات اللوجستية للانتخابات التشريعية اللبنانية
⋙ تعادل سلبي بين نجوم العراق والنجف السابقين
بالفيديو والصور
⋙ بالفيديو..سيول دهوك تثير رعب المواطنين
⋙ بالفيديو.. رمية تماس خرافية وهدف رائع في مباراة نسائية
⋙ بالصور..العثور على مخبئ للعبوات والصواريخ في بيجي
الأكثر شيوعا