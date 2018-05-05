التعادل السلبي ينهي لقاء نجوم العراق والنجف

2018/05/05 | 23:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

{النجف: الفرات نيوز} انتهى اللقاء الاحتفالي بين منتخب نجوم العراق و نجوم النجف بالتعادل من دون اهداف في المباراة التي جرت بينهما اليوم ضمن احتفالية افتتاح ملعب النجف الدولي.

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