تعادل سلبي بين نجوم العراق والنجف السابقين

2018/05/05 | 23:55

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بغداد/..



تعادل منتخب نجوم العراق السابقين لكرة القدم، السبت، مع منتخب نجوم محافظة النجف السابقين بدون أهداف، في لقاء ودي بافتتاح ملعب النجف الدولي.

وجرت المباراة بحضور جماهيري غفير قارب الثلاثين الف متفرج، وسط حضور رسمي من الحكومتين المركزية والمحلية.

ويامل العراق في رفع الحظر عن اقامة المباريات الدولية في كل ملاعبه ومحافظاته، بعد قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم، برفع الحظر عن ملاعب البصرة وكربلاء وأربيل.انتهى أ د

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