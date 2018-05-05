الاعلام الامني يعلن العثور على وكر لداعش في صلاح الدين

2018/05/05 | 23:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:اعلن مركز الاعلام الامني، اليوم السبت، العثور على وكر لداعش في صلاح الدين.وذكر الناطق باسم المركز، العميد يحيى رسول، في بيان تلقت "الغد برس" نسخة منه، ان "مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية في قيادة عمليات سامراء وبالتعاون مع لواء المغاوير الخامس شرطة اتحادية، وبمعلومات استخبارية دقيقة، عثرت على مضافة لعصابات داعش الإرهابية".

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واضاف انها "ضبطت بداخلها (مواد غذائية وملابس وافرشة واغطية) كانت معده لاستقبال الارهابيين، في منطقة الرفيعات بقضاء بلد في محافظة صلاح الدين".واشار الى انها "قامت بحرقها مع محتوياتها".

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