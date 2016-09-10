العثور على عائلة كاملة مقتولة داخل منزلها وسط بغداد

2018/05/05 | 23:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ افاد مصدر أمني مسؤول وشهود عيان يوم السبت بالعثور على افراد عائلة مقتولين داخل منزلهم في منطقة شارع فلسطين وسط العاصمة بغداد.

وابلغ المصدر والشهود شفق نيوز، بأنه تم العثور على جثة رجل، وزوجته، وطفل يبلغ من العمر أربع سنوات مساء اليوم داخل منزلهم الكائن في حي العقاري بشارع فلسطين، مشيرين الى ان الجثث لوحظت عليها آثار اطلاقات نارية في منطقة الرأس.

وأضاف المصدر انه خلال التحقيقات الأولية تبين ان الاسرة قتلت قبل نحو يومين، مردفا بالقول ان الرجل يعمل مقاولاً.

وروى الشهود ان القتلة كانوا قد اوصدوا الأبواب بشكل محكم وبمفاتيح المنزل بعد تنفيذهم للجريمة، مضيفين ان الجيران قد استشعروا بعد يومين الرائحة الكريهة من المنزل وبادروا بكسر الأبواب.

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