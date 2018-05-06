2018/05/06 | 00:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مصرف الرشيد، السبت، زيادة سلف الزواج من 5 ملايين الى 10 ملايين دينار للموظفين ممن اكملوا توطين رواتبهم.

وقال المكتب الاعلامي لمصرف الرشيد في بيان صحفي إن "المصرف قرر زيادة مبلغ سلفة الزواج مضاعفة لتصبح 10 ملايين دينار بدلا من 5 ملايين دينار".

واضاف أن "السلفة تمنح لموظفي الدوائر الحكومية التي قامت بتوطين رواتبها لدى مصرف الرشيد حصرا".



مبينا "بغض النظر إن كان الزواج للمرة الاولى او الثانية بشرط ان لا يكون استلم سلفة زواج سابقة هو او زوجته".

وكان مصرف الرشيد اعلن، في ايار سنة 2017، منحه سلف زواج للموظفين بمبلغ 5 مليون دينار، مؤكدا ان صلاحية عقد الزواج يجب ان لا تتجاوز السنة الواحدة.انتهى/ ع

التعليقات

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد ان كانت 5 ملايين .. مصرف الرشيد يعلن عن زيادة بسلف الزواج للموظفين) نشر أولاً على موقع (النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد ان كانت 5 ملايين .. مصرف الرشيد يعلن عن زيادة بسلف الزواج للموظفين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النبأ).