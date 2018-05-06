2018/05/06 | 00:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السومرية نيوز/ بغداداعلنت هيئة الحشد الشعبي، السبت، ان قوة من الحشد احبطت عملية تسلل لـ"داعش" على الحدود العراقية السورية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحشد يحبط عملية تسلل لـ"داعش" على الحدود العراقية السورية) نشر أولاً على موقع (وكالة السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحشد يحبط عملية تسلل لـ"داعش" على الحدود العراقية السورية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة السومرية نيوز).