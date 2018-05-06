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الحشد يحبط عملية تسلل لـ
2018/05/06 | 00:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- السومرية نيوز/ بغداداعلنت هيئة الحشد الشعبي، السبت، ان قوة من الحشد احبطت عملية تسلل لـ"داعش" على الحدود العراقية السورية.

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