كوردستان وبريطانيا تبحثان تشكيل الحكومة العراقية المقبلة

2018/05/06 | 00:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ استقبل رئيس وزراء إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم السبت، سفير بريطانيا في العراق جون ويلكس، والقنصل العام البريطاني في إقليم كوردستان مارتن وار، والوفد المرافق لهما.

وجرى خلال لقاء التباحث حول العملية السياسية والانتخابات في العراق عموماً وفي إقليم كوردستان على وجه الخصوص، وخطوات الأطراف العراقية التي ستلي الانتخابات، ومفاوضات تشكيل الحكومة الجديدة، والتعبير عن الأمل في أن تجري العملية بنجاح وأن يكون للأطراف الكوردستانية دور فاعل ومؤثر في تشكيل الحكومة الجديدة وفي مستقبل العراق وحل المشاكل.

كما تطرق الجانبان إلى حوار أربيل – بغداد وقيما عالياً الخطوات التي اتخذت في إطار هذه العملية، والتي أسفرت عن حل قسم من المشاكل، على أمل أن يكون هناك حوار أكثر جدية وأوسع نطاقاً، وأن يتم بعد تشكيل الحكومة العراقية الجديدة حل بقية المشاكل.

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