الأمطار الغزيرة تتسبب بغرق مدينة كوردستانية

2018/05/06 | 00:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ تسببت الامطار الغزيرة، اليوم السبت، بغرق اغلب شوارع مدينة دهوك في اقليم كوردستان.

وأدى تساقط كميات كبيرة من الامطارعلى مركز مدينة دهوك ومحيطها الى غمر المناطق المنخفضة بالمياه، واجتاحت السيول احياء المدينة وازقتها وغمرت السيارات بالمياه في الشوراع الرئيسة، فضلا عن الاضرار التي تسببت بها للدور السكنية.

كما ادت الامطار الشديدة الى اتلاف الاعلانات والدعايات الخاصة بالكتل والشخصيات المشاركة في الحملة الانتخابية العراقية المقرر اجراؤها في الثاني عشر من الشهر الجاري.

ووصلت كمية الامطار المتساقطة لحد الان الى اكثر من 55 ملم ادت لخسائر كبيرة في مركز مدينة دهوك.

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