نيمار يبدأ التدريبات في باريس

2018/05/06 | 00:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السومرية نيوز/ بغدادعاد الدولي البرازيلي، نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان، إلى العاصمة الفرنسية، من أجل مواصلة تعافيه من الإصابة التي تعرض لها خلال الموسم الحالي.وظهر نيمار وهو يمارس بعض التدريبات داخل صالة "الجيم"، والمشي حافي القدمين في الرمل، مع أحد أعضاء فريق التدريب، لاستعادة لياقته البدنية.

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