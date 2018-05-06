التعادل السلبي ينهي مباراة افتتاح ملعب النجف بين نجوم العراق ونجوم المحافظة

2018/05/06 | 00:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النجف/ الغد برس:تعادل نجوم المنتخب الوطني السابقين، اليوم السبت، مع نجوم النجف السابقين في حفل افتتاح ملعب النجف.وذكر مراسل "الغد برس،" ان "الشوط الاول من المباراة انتهى بالتعادل السلبي بين الطرفين مع افضلية واضحة لنجوم النجف".

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واضاف ان "حيدر نجم كان بارزا في فريق النجف من خلال تمريراته المتقنة، على عكس نجوم العراق الذين لم يقدموا ما هو مميز".واشار المراسل الى انه "في الشوط الثاني كانت الافضلية للمنتخب الوطني الذي دفع بارواقه وكان قريبا في اكثر من التسجيل عبر احمد خضير وناصر طلاع ويونس محمود"، مبينا ان "المباراة لعبت ب25 دقيقة لكل شوط مراعاة للاعمار الخاصة باللاعبين من كلا الفريقين".

يذكر الى ان وزارة لشباب والرياضة قامت اليوم، بافتتاح ملعب النجف الدولي.

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