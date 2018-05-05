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صورة : كريستيانو يتفوق على ميسي في الكامب نو
2018/05/06 | 00:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- هاي كورة – منذ قدوم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى مدريد وهو يتألق كثيرا في مباريات الريال في كلاسيكو الكامب نو ، حيث تمكن من أن يسجل 11 هدفا أكثر بخمسة أهداف مما سجله ميسي في هذه الفترة على نفس الملعب كالتالي :

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