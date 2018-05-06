برشلونة حسم صفقة غريزمان بحسب لويس سواريز

2018/05/06 | 00:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال سواريز في مقابلة مع راديو "رينكون دي اوروغواي" الجمعة: "تعاقدهم (برشلونة) مع لاعبين من طينة غريزمان يجعلني فخوراً، مثلما سبق لهم ضم (الفرنسي عثمان) ديمبيلي و(البرازيلي فيليبي) كوتينيو.انهم لاعبون يقدمون الشيء الكثير، هو (غريزمان) في مستوى عال جدا منذ فترة طويلة ولا يزال يقاتل دائما من أجل الكرة".

وأضاف "إنه قائد هجوم اتلتيكو (مدريد) وهذا أمر أساسي".

وتابع: "مرحبا به، لأنه لا يأتي لأخذ مركز أي شخص ولكن بطموح الرغبة في الفوز بأشياء مهمة مع أفضل فريق في العالم".

ويخوض غريزمان (27 عاما) مع اتلتيكو مدريد المباراة النهائية للدوري الاوروبي "يوروبا ليغ" امام مرسيليا الفرنسي في 16 ايار/مايو الحالي في مدينة ليون الفرنسية، قبل الانضمام الى صفوف المنتخب الفرنسي للاستعداد لنهائيات كأس العالم المقررة في روسيا الصيف المقبل.

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