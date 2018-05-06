ميثم الجنابي - فلسفة البديل العقلاني العراقي

2018/05/06 | 00:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #ميثم_الجنابي إذا كان تاريخ الأمم هو مختلف أنواع الصيغ السردية الجليلة أو العادية من أحداث وشخصيات ومجريات، فإن حقيقته تقوم في مدى فاعليته الواقعية بالنسبة لتأسيس وعي الذات القومي والحكمة السياسية.إذ لا حكمة سياسية خارج تراكم وعي الذات القومي.ونعثر على هذه الحالة في استعادة وتكرار الماسي.فالتكرار في التاريخ هو مأساة البقاء بمعايير الزمن.بمعنى البقاء ضمن اجترار النفس دون أية بدائل فعلية تذلل عقبات التطور الت......

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