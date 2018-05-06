2018/05/06 | 00:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يؤمن معتنقي "نظرية المؤامرة" أن كوكب الأرض ليس ثلاثي الأبعاد ولكنه ثنائي الأبعاد.

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