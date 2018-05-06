الأحد 6 أيار 2018 م (20 شعبان 1439 هـ)
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2018/05/06 | 00:16
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- يؤمن معتنقي "نظرية المؤامرة" أن كوكب الأرض ليس ثلاثي الأبعاد ولكنه ثنائي الأبعاد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("نظرية المؤامرة"... لماذا يعتقد الناس أن الأرض مسطحة) نشر أولاً على موقع (سبوتنيك) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("نظرية المؤامرة"... لماذا يعتقد الناس أن الأرض مسطحة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سبوتنيك).


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