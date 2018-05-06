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الانتخابات اللبنانية: الناخبون يريدون التغيير.. لكن قلة هم الذين يتوقعونه
2018/05/06 | 00:25
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- يقول يحيى شمّاس، إنه ترشح للانتخابات البرلمانية التي تجرى (اليوم) الأحد في لبنان، لأن عقوداً من إهمال الحكومات والفساد تركت منطقته في

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