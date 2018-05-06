وزارة النفط توقع عقد مع شركة Bp العالمية لتطوير حقول كركوك

2018/05/06 | 00:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت وزارة النفط عن عزمها توقيع عقد مع شركة Bp العالمية لتطوير حقول محافظة كركوك.

وقال المتحدث بإسم الوزارة عاصم جهاد في بيان ان الهدف من هذا العقد هو تطوير حقول محافظة كركوك ووضع الخطط اللازمة لزيادة الانتاج منها، وان شركة Bp ستقوم بإجراء المسوحات الفنية والجيولوجية و تقييم فني وعلمي شامل للحقول والآبار والمنشآت والآبار والانابيب النفطية".

واضاف ان "ذلك بهدف وضع الحلول اللازمة لمعالجة المشاكل الفنية والعمل على تطوير وزيادة الانتاج والاستثمار الامثل للغاز المصاحب".

وتابع جهاد ان "وزارة النفط حريصة على تطوير الصناعة النفطية في كركوك واستئناف نشاطها بقوة".

واشار الى ان " الوزارة تعمل على النهوض بها وتطوير منشأتها التي تضررت بفعل الظروف والتحديات الأمنية وعدم استقرار الأوضاع في المحافظة خلال السنوات الماضية".



انتهى/ ع

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