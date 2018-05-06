بالصور والفيديو.. افتتاح ملعب النجف الدولي

2018/05/06 | 00:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

افتتحت وزارة الشباب والرياضة العراقية مساء السبت ملعب النجف الدولي، بحضور عدد من المسؤولين ونجوم الرياضة.

وحضر حفل الافتتاح حوالي 30 ألف شخص، شاهدوا مباراة استعراضية بين نجوم منتخب العراق السابقين ولاعبين مثلوا الفريق المحلي للنجف خلال سنوات ماضية.

صورة للاعبين- الصورة من صفحة وزارة الشباب والرياضة على فيسبوك

وقال وزير الشباب والرياضة عبد الحسين عبد الرضا عبطان إن "إنجاز هذا الملعب يأتي في إطار رغبة الوزارة في أن يكون في كل محافظة عراقية ملعب دولي حديث متاح أمام الشباب والرياضيين".



وتوقع افتتاح ملاعب أخرى خلال الفترة المقبلة.

ملعب النجف الدولي- الصورة من صفحة وزارة الشباب والرياضة على فيسبوك

ويتسع الملعب لحوالي 30 ألف متفرج، وهو مشيد من طبقتين مع سقف مفتوح من الوسط، ويلحق به ملعبان، أحدهما للتدريب بسعة ألفي متفرج، والأخر مخصص لمسابقات ألعاب القوى بسعة 400 متفرج.

توافد الجماهير:

وبلغت تكلفة الملعب حوالي 100 مليون دولار، وهو الثالث من نوعه بعد ملعبي البصرة وكربلاء.

ويأمل مسؤولو الوزارة أن يسمح الاتحادان الأسيوي والدولي (فيفا) بإقامة المباريات الرسمية مستقبلا على هذا الملعب، بعد أن سمح في آذار/مارس الماضي بإقامة المباريات الرسمية على ملعبي البصرة وكربلاء.

وبدأ العمل في هذا المشروع عام 2011، وتوقفت مراحل الإنشاء أكثر من مرة ولفترات طويلة بسبب مشاكل مالية.

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