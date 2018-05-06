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الصين.. السياسة ماركسية والاقتصاد رأسمالي
2018/05/06 | 00:45
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- رغم تضاؤل الاهتمام به في أوروبا خلال العقود الأخيرة، مازال كارل ماركس يعتبر نبراسا مرشدا للكثير من الصينيين، الذين يتدفق الآلاف منهم

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