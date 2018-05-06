2018/05/06 | 00:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعمل إدارات المرور في بريدة ومحافظات منطقة القصيم، على تجهيز أقسام نسائية بجميع إداراتها، تزامنا مع بدء تنفيذ قرار قيادة المرأة للسيارات.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (استعدادات فريدة من نوعها في السعودية لقيادة المرأة للسيارات) نشر أولاً على موقع (سبوتنيك) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (استعدادات فريدة من نوعها في السعودية لقيادة المرأة للسيارات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سبوتنيك).