في مباراة كرنفالية..نجوم العراق والنجف يقدمون لوحات فنية في ملعب النجف

2018/05/06 | 00:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [النجف- اين]على الرغم من بقاء شباك ملعب النجف الدولي في اول مباراة عليه نظيفة ، الا ان نجوم العراق السابقين ونجوم المحافظة امتعوا الجمهور الحاضرين بمباراة شيقة وجميلة.ولم يتمكن الفريقان من هز الشباك طوال دقائق المباراة لتنتهي بنتيجة صفر -صفر، الا انهما امتعا الجماهيرة الكبيرة التي حضرت بقوة الى حفل افتتاح ملعب النجف الدولي.وافتتح اليوم بشكل رسمي ملعب النجف بحضور 30 الف متفرج وممثل عن رئيس الوزراء وراعي الحفل وزير الشباب والرياضة عبد الحسين عبطان.

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