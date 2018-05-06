مدفعية الحشد تدك تجمعات لـ

2018/05/06 | 00:55

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دكت مدفعية الحشد الشعبي، مساء السبت، تجمعات لتنظيم "داعش" الإرهابي على الحدود العراقية السورية.

وقال موفدنا، إن مدفعية اللواء 28 في الحشد الشعبي دكت، مساء اليوم، تجمعات لتنظيم "داعش" الإرهابي في قاطع تل صفوك على الحدود العراقية السورية.

وكانت قوات اللواء 29 في الحشد الشعبي احبطت، مساء اليوم، عملية تسلل لتنظيم "داعش" الإرهابي على الحدود العراقية السورية.

2018-05-06

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