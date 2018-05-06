الأحد 6 أيار 2018 م (20 شعبان 1439 هـ)
English | كوردى


لقطات رائعة وجميلة من احتفالية افتتاح ملعب النجف الدولي
2018/05/06 | 01:00
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

لقطات رائعة وجميلة من احتفالية افتتاح ملعب النجف الدولي

تأریخ التحریر: : 2018/5/6 0:39

• 42 مرة مقروئة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لقطات رائعة وجميلة من احتفالية افتتاح ملعب النجف الدولي) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لقطات رائعة وجميلة من احتفالية افتتاح ملعب النجف الدولي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).


كامل التفاصيل في: الفرات نيوز ✓


اخبار متفاعلة

l,s,um hguvhr
آخر الاخبار
⋙ السفير الايراني بالدوحة يبحث مع التجار في بوشهر سبل تذليل العقبات امام الصادرات الي قطر
⋙ غضب في لندن وباريس من تعليقات ترامب عن حمل السلاح
⋙ الفنانة السعودية دنيا الصالح لـ"سبوتنيك": هكذا تمردت على الواقع
⋙ #يامنة كريمي - -يوصيكم- لا تحرم المساواة في الإرث
⋙ الدوري الإيطالي: ملخص وأهداف مباراة يوفنتوس وبولونيا
بالفيديو والصور
⋙ 🔴 بالفيديو.. بونوتشي يتفاعل مع متحدي الإعاقة
⋙ بالصور والفيديو.. افتتاح ملعب النجف الدولي
⋙ بالصور والفيديو.. افتتاح ملعب النجف الدولي
الأكثر شيوعا