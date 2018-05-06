2018/05/06 | 01:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مدفعية الحشد تدك تجمعات لـ "داعش" على الحدود العراقية السورية

بغداد/..



دكت مدفعية قوات الحشد الشعبي، مساء السبت، تجمعات لتنظيم "داعش" الإرهابي على الحدود العراقية السورية.

وذكر بيان لاعلام الحشد الشعبي تلقته "عين العراق نيوز"، إن "مدفعية اللواء 28 في الحشد الشعبي دكت، مساء اليوم، تجمعات لتنظيم "داعش" الإرهابي في قاطع تل صفوك على الحدود العراقية السورية".

وكانت قوات اللواء 29 في الحشد الشعبي احبطت، في وقت سابق من مساء السبت، محاولة تسلل لتنظيم "داعش" على الحدود العراقية السورية.



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