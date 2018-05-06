لجنة اتحادية تزور اقليم كردستان لتوحيد التعريف الكمركي في جميع البلاد

2018/05/06 | 01:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن المدير العام لكمرك اقليم كوردستان سامال عبدالرحمن ان لجنة من الحكومة الاتحادية ستزور الاقليم يوم الاحد.

وقال عبدالرحمن في تصريح صحفي ان "الجانبين عقدا عدة اجتماعات بهدف توحيد التعريف الكمركي في جميع انحاء العراق".

واضاف ان "الزيارة المقررة للوفد الاتحادي الى الاقليم ستخصص للموضوع نفسه".

واشار المدير العام لكمرك اقليم كوردستان الى "استمرار الاجتماعات بين الجانبين لحين توحيد التعريف الكمركي في جميع العراق".



انتهى/ ع

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