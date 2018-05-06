حماس تنحي بالمسؤولية على إسرائيل في انفجار غزة

2018/05/06 | 01:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أنحت كتائب عز الدين القسام،الجناح العسكري لحركة «حماس»، باللائمة على إسرائيل في انفجار وقع في قطاع غزة اليوم السبت، وأدى إلى مقتل ستة من أعضاء الحركة.



ووصف بيان أصدرته كتائب عز الدين القسام، الحادث بأنه «جريمة نكراء».

وقال البيان، «في إطار عملية أمنية واستخبارية معقدة قامت بها كتائب القسام لمتابعة حدث أمني خطير وكبير أعده العدو الصهيوني للمقاومة الفلسطينية، وقعت مساء اليوم جريمة نكراء بحق مجاهدينا الأبرار في منطقة الزوايدة وسط قطاع غزة».

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