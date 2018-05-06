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تحالف القرار العراقي يحتفل مع أهله بمدينة الفلوجة
2018/05/06 | 01:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- اقام تحالفُ القرارِ العراقي احتفالية كبرى في مدينة الفلوجة، بحضور رئيسِ التحالفِ أسامة النجيفي ومرشحي القرارِ عن محافظةِ الانبار.

الاحتفالُ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تحالف القرار العراقي يحتفل مع أهله بمدينة الفلوجة) نشر أولاً على موقع (وكالة عراقيون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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