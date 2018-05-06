2018/05/06 | 01:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اقام تحالفُ القرارِ العراقي احتفالية كبرى في مدينة الفلوجة، بحضور رئيسِ التحالفِ أسامة النجيفي ومرشحي القرارِ عن محافظةِ الانبار.الاحتفالُ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تحالف القرار العراقي يحتفل مع أهله بمدينة الفلوجة) نشر أولاً على موقع (وكالة عراقيون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تحالف القرار العراقي يحتفل مع أهله بمدينة الفلوجة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة عراقيون).