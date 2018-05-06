🔴 بالفيديو.. بونوتشي يتفاعل مع متحدي الإعاقة

2018/05/06 | 01:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

هاي كورة – أظهرت عدسات الكاميرات توجه لاعب نادي أيه سي ميلان الإيطالي، ليوناردو بونوتشي لأحد متحدي الإعاقة للإحتفال بفوز فريقه على هيلاس فيرونا برباعية مقابل هدف، حيث قام بونوتشي بإحتضانه وتبادل معه أطراف الحديث لبعضة ثواني.

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