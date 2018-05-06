2018/05/06 | 01:11
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الدوري الإيطالي: ملخص وأهداف مباراة يوفنتوس وبولونيا) نشر أولاً على موقع (beIN SPORTS) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الدوري الإيطالي: ملخص وأهداف مباراة يوفنتوس وبولونيا) نشر أولاً على موقع (beIN SPORTS) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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