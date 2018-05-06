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#يامنة كريمي - -يوصيكم- لا تحرم المساواة في الإرث
2018/05/06 | 01:15
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #يامنة_كريمي "يوصيكم" لا تحرم المساواة في الإرث يامنة كريمييستمر عناد ومكابرة بعض التيارات السلفية في رفضها الدخول في حوار جاد من أجل رفع الظلم والحيف المعنوي والمادي عن فئة واسعة من المغربيات والمغاربة بشأن المساواة في الإرث بين الجنسين كجزء من المساواة في الحقوق على غرار المساواة في الواجبات التي هي قائمة في مجتمعنا.

وقلت المكابرة والعناد من منطلق أن زعامات هذه التيارات تعرف حق المعرفة أن......

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