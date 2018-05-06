الفنانة السعودية دنيا الصالح لـ

2018/05/06 | 01:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرؤية الجديدة ونمط الحياة في السعودية والقرارات الأخيرة أحدثت زلزالا في كل مناحي الحياة، ما بين الثقافية والسياسية والاقتصادية والفنية وكل ما يتعلق بحقوق المرأة.

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