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الفنانة السعودية دنيا الصالح لـ
2018/05/06 | 01:24
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الرؤية الجديدة ونمط الحياة في السعودية والقرارات الأخيرة أحدثت زلزالا في كل مناحي الحياة، ما بين الثقافية والسياسية والاقتصادية والفنية وكل ما يتعلق بحقوق المرأة.

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