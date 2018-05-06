السفير الايراني بالدوحة يبحث مع التجار في بوشهر سبل تذليل العقبات امام الصادرات الي قطر

2018/05/06 | 01:32

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وفي الاجتماع الذي عقد السبت دعا الناشطون الاقتصاديون في محافظة بوشهر الي تحقيق جملة من الامور لتوسيع التجارة الخارجية بين ايران وقطر ومن ضمنها الاسراع في تصدير المواد ذات فترة الصلاحية القصيرة وترخيص السفن الايرانية من موانئ قطر وزيادة الرقابة علي السلع التصديرية الي قطر وتحويل بوشهر الي قطب اقليمي للصادرات الي قطر وتشكيل لجنة صادرات مشتركة بين محافظتي بوشهر وفارس ودولة قطر.وقال سبحاني، في تصريح ادلي به خلال الاجتماع ، ان هذه المحافظة تحتل مكانة مناسبة للارتقاء بمستوي التبادل التجاري مع قطر حيث ينبغي الاستفادة المثلي منها.واضاف، ان القطريين يرغبون برفع حجم التبادل التجاري مع ايران حيث تبرز الحاجة لتصدير السلع الايرانية ذات الجودة المناسبة الي هذا البلد.وقال: ان غرفة ايران التجارية ذات منظومة جيدة وفي المقابل يشهد ميناء الرويس القطري حضور التجار الايرانيين ضمن غرفة اقتصادية مشتركة.ونوه الي انه لا مشكلة في حصول التجار الايرانيين علي تأشيرة دخول الي قطر، مؤكدا علي عدم تقييد مستوي التبادل التجاري مع قطر علي سوق ميناء الرويس فقط.واكد السفير الايراني ان الحكومة بذلت جهودا في اطار التركيز علي السياسات الاقتصادية والدولية وترغب في تنمية العلاقات في هذه المجالات.انتهي ** 2342

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