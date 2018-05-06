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6 يطمحون لإخراج أردوغان من القصر الأبيض
2018/05/06 | 01:40
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- قدمت الأحزاب السياسية التركية أسماء سبعة مرشحين لخوض الانتخابات الرئاسية المقررة الشهر المقبل، مع ختام المهلة القانونية لتقديم الطلبات عصر اليوم السبت.

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