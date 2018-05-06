الديمقراطي الكردستاني ينفي اتهامه بممارسة ضغوطات على الموظفين للتصويت لقائمة معينة

2018/05/06 | 01:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفى العضو في الحزب الديمقراطي الكوردستاني بختيار ملا احمد ما تردد في وسائل الإعلام عن ضغوطات تمارس ضد الموظفين ومنتسبي الاجهزة الامنية في إقليم كوردستان .

و قال احمد في تصريح صحفي ، ان "الامر الوحيد في الاقليم هو تشجيع الموظفين والقوات الامنية وجميع المواطنين على المشاركة في الانتخابات، ولكن التصويت لصالح قائمة معينة لا اصل له".

من جانب اخر دعا المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء سعد الحديـثي، مواطني إقليم كوردستان الى عدم الاكتراث لما تداولته بعض وسائل الإعلام تفيد بوجود تهديدات وضغوطات ضد موظفي الإقليم ومنتسبي الأجهزة الامنية للتصويت لقوائم معينة.



مبينا اننا سنقف معهم ونساندهم في ممارسة حقهم الانتخابي بكل حرية وحسب قناعة كل منهم.

وتداولت في الآونة الاخيرة وسائل الاعلام انباء تفيد بأن الحزب الديمقراطي الكردستاني مارس ضغوط على شرائح وفئات عديدة في داخل الاقليم وخارجه لغرض التصويت لمرشحيه في الانتخابات البرلمانية القادمة.



انتهى/ ع

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