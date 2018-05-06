بارزاني يتحدث عن

2018/05/06 | 01:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر مستشار مجلس أمن إقليم كردستان مسرور البارزاني، أمس السبت 5 مايو/أيار، أن كردستان مقبلة على حرب دستورية في بغداد، مشيرا إلى أنه سيتم توقيع اتفاق كردستانيا بعد الانتخابات لحماية حقوق الأكراد.

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