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بارزاني يتحدث عن
2018/05/06 | 01:56
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- حذر مستشار مجلس أمن إقليم كردستان مسرور البارزاني، أمس السبت 5 مايو/أيار، أن كردستان مقبلة على حرب دستورية في بغداد، مشيرا إلى أنه سيتم توقيع اتفاق كردستانيا بعد الانتخابات لحماية حقوق الأكراد.

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