فيديو| المشهداني لـ«الغد»: هناك من يستغل آلام العراقيين ويثير عاطفتهم لحصد أصواتهم الانتخابية

2018/05/06 | 02:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال جبار المشهداني، المرشح المستقل عن قائمة القرار في الانتخابات النيابية العراقية، المزمع اجراؤها في 12مايو الجاري، إن هناك من يستغل آلام العراقيين ويثير عاطفتهم طائفيا لحصد أصواتهم الانتخابية، مشيرا إلى أن هناك أكثر من 300 مرشح يمتلكون الدعم المالي والقدرة على التأثير، حيث علاقة لها بشخص المرشح ومشروعه، للمزيد من التفاصيل يسردها «المشهداني» مع الإعلامي علاء الشيخ، عبر برنامج حديث الرافدين، على شاشة «الغد».

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