2018/05/06 | 02:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- هاي كورة – سئل الكولومبي خاميس رودريغيز عقب فوز فريقه على كولن عن اقصائهم من دوري الابطال وقال “لا أعتقد أن خروجنا كان عادلا ، لقد قمنا بعمل جيد من أجل الوصول إلى الدور نصف النهائي، ولكن هذه هي كرة القدم (لاتكن معك دائما )”.
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وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خاميس : خروجنا من دوري الابطال لم يكن عادلا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (هاي كورة).