الأحد 6 أيار 2018 م (20 شعبان 1439 هـ)
English | كوردى


خاميس : خروجنا من دوري الابطال لم يكن عادلا
2018/05/06 | 02:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- هاي كورة – سئل الكولومبي خاميس رودريغيز عقب فوز فريقه على كولن عن اقصائهم من دوري الابطال وقال “لا أعتقد أن خروجنا كان عادلا ، لقد قمنا بعمل جيد من أجل الوصول إلى الدور نصف النهائي، ولكن هذه هي كرة القدم (لاتكن معك دائما )”.

sc1.hihi2.com/wp-content/uploads/2018/05/hihi2-2018-05-05_22-58-49_938348-200x113
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خاميس : خروجنا من دوري الابطال لم يكن عادلا) نشر أولاً على موقع (هاي كورة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خاميس : خروجنا من دوري الابطال لم يكن عادلا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (هاي كورة).

كامل التفاصيل في: هاي كورة ✓


اخبار متفاعلة

l,s,um hguvhr
آخر الاخبار
⋙ الخارجية الليبية تبحث إمكانية عودة السفارة الكندية للعمل
⋙ هل نقاطع؟ هل ننتخب؟
⋙ ترتيب هدافي دوري أبطال أفريقيا | أحداد يقبض على الصدارة والنقاش أقرب المطاردين
⋙ الكلاسيكو: كم مرة لُعب والدوري محسوم لبرشلونة أو لريال مدريد؟
⋙ فيديو| المشهداني لـ«الغد»: هناك من يستغل آلام العراقيين ويثير عاطفتهم لحصد أصواتهم الانتخابية
بالفيديو والصور
⋙ فيديو| المشهداني لـ«الغد»: هناك من يستغل آلام العراقيين ويثير عاطفتهم لحصد أصواتهم الانتخابية
⋙ 🔴 بالفيديو.. بونوتشي يتفاعل مع متحدي الإعاقة
⋙ بالصور والفيديو.. افتتاح ملعب النجف الدولي
الأكثر شيوعا