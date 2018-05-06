خاميس : خروجنا من دوري الابطال لم يكن عادلا

2018/05/06 | 02:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هاي كورة – سئل الكولومبي خاميس رودريغيز عقب فوز فريقه على كولن عن اقصائهم من دوري الابطال وقال “لا أعتقد أن خروجنا كان عادلا ، لقد قمنا بعمل جيد من أجل الوصول إلى الدور نصف النهائي، ولكن هذه هي كرة القدم (لاتكن معك دائما )”.

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