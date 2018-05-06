ترتيب هدافي دوري أبطال أفريقيا | أحداد يقبض على الصدارة والنقاش أقرب المطاردين

2018/05/06 | 02:10

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تعرف على ترتيب هدافي دوري أبطال أفريقيا 2018 بعد نهاية الجولة الأولى من دور المجموعات

أحمد رضوان | تويتر

في 13 ديسمبر 2017 أجريت قرعة الدور التمهيدي للنسخة 54 من دوري أبطال أفريقا، وهذه المسابقة ينظمها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، وكانت نسختها الأولى عام 1964، وأخذت البطولة أشكالاً ومسمياتٍ عديدة حتى وصلت لشكلها ومسماها الحاليين عام 1997.

عادةً ما تشهد قائمة ترتيب هدافي المسابقة تغيراً في كل عام، فعلى سبيل المثال أنهى في الصدارة الموسم الماضي طه ياسين الخنيسي لا عب الترجي الذي سجل 7 أهداف، وكان ذلك مناصفةً مع صلاح الدين سعيد لاعب سانت جورج الإثيوبي، أما موسم 2016 كان مفون أودوه هو هداف المسابقة برصيد 9 أهداف، وجاء خلفه رضا حجوج لاعب الوداد السابق واتحاد العاصمة الحالي.

سيتغير ترتيب هدافي دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم بالتأكيد عن الموسم السابق، حيث ودع سانت جورج البطولة مبكراً هذا الموسم، فيما سيغيب عنها مؤيد اللافي الذي جاء في المركز الثالث في الموسم الماضي برصيد 6 أهداف، وذلك لانتقاله من أهلي طرابلس - الذي لم يصل للبطولة - إلى الشباب السعودي.

وفي هذا التقرير يستعرض لكم جول جدول ترتيب هدافي دوري أبطال أفريقيا 2018...

جدول ترتيب هدافي دوري أبطال أفريقيا 2018

يحتل صدارة جدول ترتيب هدافي دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم حميد أحداد الذي سجل حتى الآن 7 أهدافٍ لفريقه الدفاع الجديدي، ويأتي خلفه مباشرةً هشام نقاش لاعب مولودية الجزائر برصيد 6 أهداف.

جدول ترتيب هدافي دوري أبطال أفريقيا 2018:

الترتيب

اللاعب

الأهداف

1

حميد أحداد - الدفاع الجديدي

7

2

هشام نقاش - مولودية الجزائر

6

=3

زيكيرو آدمز - زيسكو يونايتد

4

=3

سيمون مسوفا - الدفاع الجديدي

4

=3

جيان-مارك ماكوسو مونديلي - فيتا كلوب

4

=6

فليكس بادينهورست - مباباني سوالوس

3

=6

أنيس بدري - الترجي

3

=6

محمد أحمد بشير - الهلال

3

=6

جاكويس بيتومبا - ديسبورتيفو دي أجوستو

3

=6

إسماعيل حداد - الوداد

3

=6

زكريا حدوش - وفاق سطيف

3

=6

بن مالانجو - مازيمبي

3

=6

هيلدر بيليمبي - سونجو

3

=6

مارتن فيري - زاناكو

3

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