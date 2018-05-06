2018/05/06 | 02:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لا أدري كم عدد الذين سيقرأون مقالاتي الثلاث حول الانتخابات، بعدما نشرت قبل أيام («المجرب لا يجرب» هل تحتاج إلى عبقرية؟)، واعدا بإلحاقها بمقالتين، ثم رأيت أن أجعلها ثلاثا.كما ولا أدري مدى تعويل قرائها على رأيي ونصيحتي، ولا أدري مدى تأثيري أو تأثير هذه المقالات على الناخبين.ولكني أحاول بها أن ألبي نداء الضمير، … هل نقاطع؟ هل ننتخب؟

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